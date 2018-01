12.01.2018, 22:32 Uhr

Gratis ins Kunsthistorische!

Aus dem newsletter des KHM: Das Kunsthistorische Museum und die Wiener Linien laden am Samstag, den 13. Jänner zum »Wiener-Linien-Tag« ein. BesitzerInnen einer Jahreskarte oder WienMobil-Karte der Wiener Linien und MitarbeiterInnen der Wiener Linien erhalten an diesem Tag freien Eintritt ins Kunsthistorische Museum und können darüber hinaus am Kunstvermittlungsangebot rund um die aktuelle Sonderausstellung »Rubens. Kraft der Verwandlung« teilnehmen.

Um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr

Um 10.30 Uhr bieten wir auch eine Kinderführung an.

Führungstreffpunkt: Vestibül

Keine Anmeldung erforderlich

