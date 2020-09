Für Vegetarier und Veganer wird Grillen immer vielseitiger. Jetzt gibt es regionales Gemüse am Grill.



SONNRAIN, FELDKIRCHEN (fri). Seit vielen Jahren arbeitet der gelernte Koch und selbstständige Caterer Ulrich Krug mit Produzenten aus der Region zusammen. Besonders erfreut ist er, dass es heimische Gemüse-Anbieter gibt. Damit kommen nicht nur Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten, gegrilltes Gemüse, vegetarische Aufstriche und Co. finden immer mehr Liebhaber.

Wie schmeckt das?

"Es gibt immer mehr Menschen, die vegetarische oder vegane Gerichte für ein Catering bestellen", sagt "Tafelspitz"-Chef Ulrich Krug. "Viele meiner Kunden merken auch an, dass es für sie als Veganer sehr oft schwierig ist in Restaurants entsprechende Speisen zu finden. Für mich persönlich ist es daher besonders wichtig, dass ich mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten kann. Das Gemüse wächst vor Ort, es gibt keine langen Transportwege und der Geschmack ist ohnehin unvergleichlich."

Krug hat sich als ehemaliger Koch in der Küche der Diakonie de La Tour schon vor Jahren mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder alternativen Ernährungsformen beschäftigt. Aus seiner Erfahrung weiß er auch, dass immer mehr Menschen Fleisch bewusster konsumieren. "Qualität geht immer mehr vor Quantität. Viele Konsumenten essen weniger Fleisch, achten dabei auf die Herkunft und entdecken, dass Gemüse durchaus schmackhaft sein kann. Der Aha-Effekt ist groß, wenn die Gäste etwas Neues wie beispielsweise Hummus oder andere vegetarische Aufstriche probieren", schmunzelt der Koch. "Da werden selbst Fleischfans zu Gemüseliebhabern und kommen aus dem Kosten nicht heraus."

Was wächst gerade?

Ein Lieferant, dem Krug seit Jahren vertraut, ist die Bio- und Naturgärtnerei Wedenig. Dort holt er sich Gemüse der Saison wie derzeit Tomaten, Paprika, Gurken, Melanzani, Bohnen, Melonen und Co. "Gemüse erobert sich auch am Griller seinen Platz", weiß Simon Wedenig. "Wer einmal gegrillten Jausenzwiebel probiert hat, wird total begeistert sein."

Rezept

Hummus: Schneller, veganer Aufstrich

Damit ist für Abwechslung beim Grillen oder auch beim Brunch gesorgt.

Zutaten: 800 g Kichererbsen aus der Dose

3 Knoblauchzehen

4 Esslöffel Tahini

Zitronensaft

Meersalz

etwas Olivenöl zum Abschmecken

Zubereitung: Die Kichererbsen abgießen, etwas Flüssigkeit dazugeben und mit den restlichen Zutaten mit dem Stabmixer fein pürieren. Beim Anrichten den Hummus mit etwas Olivenöl beträufeln.

Tipp: Ersetzen Sie die Kichererbsen durch weiße oder rote Bohnen oder Linsen. Diese Aufstriche kann man je nach Belieben mit Kräutern geschmacklich abrunden.