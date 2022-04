Ganz traditionell wurden in Feldkirchen und Glanhofen die Palmweihen durchgeführt.

FELDKIRCHEN, GLANHOFEN. Am Feldkirchner Hauptplatz fanden sich am Palmsonntag viele Kirchgänger mit ihren Palmbuschen zur traditionellen Palmweihe ein. Stadtpfarrer Bruder Wolfgang Gracher segnete die Buschen in Feldkirchen.

In Glanhofen wurden die Palmgebinde von Stiftspfarrer Dechant Erich Aichholzer vor der Kirche gesegnet. Danach gab es einen Umzug ehe man feierlich in die Kirche einzog.

Zur Freude vieler Kinder wurden beide Prozessionen wieder von Eseln aus der Zucht von Bürgermeister Martin Treffner begleitet.