Die Polizei forschte zwei Männer aus, die im Verdacht stehen, für mehrere Einbrüche in Genuss-Lebensmittel-Hütten verantwortlich zu sein.

FELDKIRCHEN. In der Zeit zwischen 26.11.2021 bis 01.12.2021 brachen bisher unbekannte Täter an mehreren Örtlichkeiten im Bezirk Feldkirchen in insgesamt sechs Genuss-Lebensmittel-Hütten mit bäuerlichen Produkten gewaltsam ein und stahlen daraus das Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Kriminalgruppe der PI Feldkirchen konnten nun zwei 26-jährige Tatverdächtige aus Villach, bzw. Bezirk Villach ausgeforscht werden. Die beiden Tatverdächtigen werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.