Bei Sonnenschein ging es durch den Wald hinauf auf den Magdalensberg! Den Wind hörte man immer wieder durch die Äste rauschen. Am Gipfel hat man einen wunderschönen Blick auf die Berge und die Täler rundherum. Die Filialkirche der heiligen Helena und Maria Magdalena am Gipfel ist ein Wallfahrtsort. Im Gipfelhaus Magdalensberg auf 1059m Seehöhe kann man auch sehr gut essen und nebenbei die Aussicht genießen.

Nur wer ein Auge dafür hat, sieht etwas Schönes und Gutes, in jedem Wetter, er findet Schnee, brennende Sonne, Sturm und ruhiges Wetter schön, hat alle Jahreszeiten gern und ist im Grunde damit zufrieden, daß die Dinge so sind wie sie sind.

Vincent van Gogh