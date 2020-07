Das Bergrennsport-Jahr ist zu Ende bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Die Österreichische Staatsmeisterschaft kann nicht ausgetragen werden. Auch das Bergrennen in St. Urban ist damit für heuer abgesagt. Hermann Waldy junior will dennoch schon für das nächste Jahr testen.

ST. URBAN (stp). Der ursprüngliche Termin des Bergrennens in St. Urban im Mai konnte wegen Corona nicht eingehalten werden. Organisator Gerald Glinzner musste das Event auf unbestimmte Zeit verschieben. Seit dem letzten Wochenende steht aber fest: Heuer gibt es kein Motorsport-Spektakel in St. Urban. Der Aufwand, um die Corona-Auflagen zu erfüllen sei zu hoch. "Wir können die Auflagen nicht erfüllen. Ich möchte auch das Risiko nicht eingehen, dass wir verantwortlich sind, falls doch etwas passieren sollte", bestätigt Glinzner.

Glinzner: "Event nächstes Jahr möglich"



Gerald Glinzner

Foto: Glinzner

hochgeladen von Stefan Plieschnig

Über 100 Teilnehmer hätten im Mai zum Bergrennen in St. Urban kommen sollen. Denn neben der österreichischen Staatsmeisterschaft wäre das Rennen in St. Urban auch Austragungsort der slowenischen Meisterschaften sowie des deutschen KW Bergcups gewesen. "Das wäre eine der größten Veranstaltungen in ganz Österreich gewesen", so Glinzner. Im nächsten Jahr wolle man das Event allerdings in gleicher Art und Weise durchführen wie es heuer geplant war, bestätigt der Veranstalter: "Gegen Jahresende werden wir sehen, was möglich ist. Ich glaube aber schon, dass nächstes Jahr eine Veranstaltung in dieser Form möglich sein wird."

Waldy junior bleibt nur die Teststrecke

Doch nicht nur das Rennen in St. Urban ist betroffen: Die ganze Staatsmeisterschaft kann heuer nicht stattfinden. Damit ist auch für den Feldkirchner Hermann Waldy junior die Saison vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. "Das ist natürlich nicht ideal, da ich heuer wieder einiges in das Auto und das System herum investiert habe. Es wird nicht einfacher neue Sponsoren zu finden und bestehende zu halten", so Waldy junior, der seinen Formel Tatuus Master trotzdem nicht das ganze Jahr in der Garage lassen wird.

Diese Woche testet er neue aerodynamische Elemente in Ungarn. "Schon für nächstes Jahr", erklärt er. "Man muss die Zeit nützen und sich selbst immer wieder neu schulen. Man rostet ja etwas ein, wenn man lange nicht fährt." Nötige Rennpraxis will Waldy bei Bergrennen in Tschechien, Kroatien oder der Slowakei sammeln. "Mindestens ein Rennen möchte ich fahren, nicht überall wurde die Meisterschaft abgesagt."