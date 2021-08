Ein Dressurturnier für junge Reiter und Turniereinsteiger bei Kaiserwetter und mit über 80 ReiterInnen am Start fand statt.

HIMMELBERG. Wegen Corona musste es verschoben werden, nun konnte das „CDNC-NEU“ – Turnier auf der Reitanlage der Familie Natmeßnig in Himmelberg nachgeholt werden. Und das unter traumhaften Bedingungen.

Turnier für Einsteiger

Bei diesem Turnier gingen vor allem Turniereinsteiger, von Führzügelklasse, und First Ridden bis zu leicht fortgeschrittenen Reitern, an den Start. Am Programm standen unter anderem das First Ridden, Führzügelklasse, Aufgaben für Reiterpass und Reiternadel, Prüfungen für Lizenzfrei-Reiter sowie einfache Dressuraufgaben der Klasse A und L. „Wir vom Reitverein Hoferbauer veranstalteten diese Turnier aus dem einfachen Grund, um unseren jungen Reitern auch einmal die Möglichkeit zu bieten, Turnierluft zu schnuppern,“ so Hoferbauer-Chefin Eva Natmeßnig.

Tolle Erfolge

Emelie Hoi mit Blikki und Katrin Natmeßnig konnten in der Führzügelklasse den Sieg holen, ein großartiger Erfolg für den Reitverein Hoferbauer. Die weiteren Sieger: 2x Lena Seebacher auf Erlenkönig, Selina Thurner (OG Zur alten Mühle), Hannah Köfler, Dorian Fürpass, Katrin Natmeßnig, Angela Urschitz (alle Hoferbauer), Lena Sophie Pock (ST), Lara Zussner (OG Lurnfeld), Marisa Rainer (Horse N Bull Carinthia), Isabella Ranz (NÖ), Petra Wankmüller (OG Besold), Laura Zikulnig (OG Maria Rain) und Julia Madl (ST).