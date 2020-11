Pusterhofer: "Werden im Frühjahr Kondition und Fitness brauchen"

Der SV Feldkirchen überwintert in der Kärntner Liga auf dem zehnten Tabellenrang. Die Ligaspiele gegen Völkermarkt und Kraig sowie das Cup-Achtelfinale gegen Hermagor wurden auf das Frühjahr verschoben.

FELDKIRCHEN. "Es war ein Auf und Ab. Ich bin nicht wirklich zufrieden", resümiert Stefan Pusterhofer den durchwachsenen Herbst des SV Feldkirchen. Besonders mit den Niederlagen gegen Maria Saal und St. Michael/Bl. hadert Pusterhofer noch heute.

Fehlende Fitness



Ein großes Problem, das es bis zur Fortsetzung der Liga im Frühjahr zu lösen gilt ist die konditionelle Verfassung der Mannschaft. "Wir müssen fit sein, fangen schon am 18. Jänner mit der Vorbereitung an. Die Burschen müssen auch zu Hause an ihrer Fitness arbeiten", so der Trainer. Besonders die Dichte an Begegnungen im Frühjahr werde den gesamten Kader fordern. Denn sowohl die beiden Ligaspiele gegen Völkermarkt und Kraig als auch das Cupspiel gegen Hermagor wurden wegen Corona auf das Frühjahr verschoben. "Ich rechne mit einigen englischen Wochen", so Pusterhofer.

"Die U17 fehlt uns"



Im taktischen Bereich sei die Mannschaft gut aufgestellt, auch mit der Trainingsbeteiligung ist Pusterhofer zufrieden. Ein Manko, das mit der fehlenden Fitness einher geht ist der dünne Kader. Dass die gesamte U 17 zu Saisonbeginn aufgelöst wurde, macht Pusterhofer Kopfzerbrechen. "Wir haben wenig Optionen Ausfälle zu kompensieren. Ich kann aber auch nicht im Winter vier Neue holen, die dann nur auf der Bank sitzen." Zumindest zwei frische Offensivkräfte sollen bis zum Wiederbeginn im März aber trotzdem nach Feldkirchen kommen. Mit Kevin Bretis und Andreas Tiffner nennt "Puste" auch zwei bekannte Namen, die an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren könnten.

Kommt Kevin Bretis zurück?



Durch das Aus von Kurt Stuck bei Velden wären auch die Alt-Feldkirchner Antunovic, Hertelt oder Kulnik Optionen. "Sie passen nicht zu meiner Spielphilosophie. Dass von ihnen jemand zurückkehrt kann ich ausschließen. Ich habe genug Routiniers, möchte vermehrt junge Talente in der Kampfmannschaft etablieren", schiebt Pusterhofer dem aber einen Riegel vor.