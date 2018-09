Die Jugend setzte Taten

19.09.2018, 15:50 Uhr

Tat-Ort Gemeinde: Landjugend-Gruppen im Einsatz fürs Gemeinwohl.

EBENE REICHENAU, GLANEGG, HIMMELBERG, ST. URBAN, TIFFEN (chl). Im Rahmen der österreichweiten Landjugend-Aktion "Tat.Ort Jugend" haben sich 26 Kärntner Ortsgruppen für ihre Gemeinde eingesetzt und Großes geleistet. Das Motto des Einsatzes: „Jugend setzt Taten im Ort“.Überraschen ließen sich im Bezirk Feldkirchen zwei Landjugend-Gruppen: Sie erfuhren erst am Vorabend von ihrer Aufgabe. Für die engagierten jungen Himmelberger hieß das, den örtlichen Spielplatz mit einem neuen Spielhaus zu besonderem Glanz zu verhelfen. Der Landjugend (LJ) Glanegg wurde das Projekt „Wanderwege frei schneiden“ übetragen.Andere Gruppen wählten ihr Projekt selbst. Die LJ Ebene Reichenau haben den örtlichen Spielplatz mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Die LJ Tiffen gestaltete unter dem Motto „Alt trifft Jung“ einen Nachmittag im Seniorenheim. Und in St. Urban ging es an die Neugestaltung der Ortstafel.Alle Kärntner Projekte stellten sich einer Jury, die fünf besten „Tatorte“ vertreten Kärnten beim Bundesprojektwettbewerb.