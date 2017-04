Ein Grund zum Feiern: 120 Jahre Trachtenkapelle Patergassen

19.04.2017, 06:49 Uhr

Mit einem Konzert in der NMS Nockberge feiert die Trachtenkapelle Patergassen ihr 120-Jahr-Jubiläum.

Erster Kapellmeister



Musikalische Erfolge

Mehr Musiker



Von der Polka zur modernen Musik

Die größten Erfolge:

PATERGASSEN (fri). Es waren junge Männer mit Humor und musikalischem Talent, welche vor 120 Jahren mit viel Opferbereitschaft die ersten Schritte zur Gründung einer Blasmusikkapelle einleiteten.Die treibende Kraft dazu waren damals die „Schlosserbuben“, aus deren Mitte auch der erste und über 50 Jahre wirkende Kapellmeister Polykarp Gangl hervorging. "Ihr Lehrmeister und eigentlicher Musikgründer war Johann Brugger aus Seeboden", sagt Kapellmeister Michael Krampl. "Gangl, der auch über 50 Jahre als Organist in der Pfarrkirche zu St. Margarethen war, hat als Kapellmeister der Musiker von Patergassen für diese Musikgruppe viel geleistet."Jeweils nach den beiden Weltkriegen musste die Musik beinahe wieder von vorne beginnen. "Sowohl 1915 als auch 1945 sind mehrere Musiker nicht mehr von den Schlachtfeldern heimgekehrt. So musste der „Poli“ immer wieder neuen Mitgliedern das Musizieren beibringen. Im Laufe der Jahre hat sich Polykarp Gangl aber auch als Komponist versucht und zahlreiche harmonisch klingende Musikstücke geschrieben, die heute wieder gerne gespielt werden."Eines davon war der Walzer „Schön Gretchen“, mit welchem die Musiker am 18. Juli 1937 beim 1. Landesmusikertreffen in Feldkirchen einen Preis erspielen konnten.Nach Polykarp Gangl, welcher im Jahre 1962 im Alter von 88 Jahren am Friedhof St. Margarethen zur letzten Ruhe gebettet wurde, hat für einige Zeit Hans Foditsch (Moar-Hansl) und in weiterer Folge Max Prossegger die musikalische Leitung übernommen. Bis zu Beginn der 60er-Jahre war man vorwiegend als Tanz- und Unterhaltungskapelle tätig, wirkte aber auch bei kirchlichen Anlässen, feierlichen Gottesdiensten, Prozessionen und Hochzeiten sowie Beerdigungen mit und trat als Feuerwehrmusik oft in Erscheinung.Allmählich hielt die Konzertmusik in der Blasmusik Einzug. Es mussten neue und zusätzliche Instrumente angekauft werden, da sich die Anzahl der Musiker erhöhte. Seit es die Musikkapelle gibt, wurden die Musiker zu vielen Anlässen gerufen und sie sind gekommen. Sie haben mitgewirkt an fröhlichen, besinnlichen und traurigen Ereignissen.Die Trachtenkapelle Patergassen feiert 2017 ihr 120-jähriges Bestehen mit einem frühlingshaften Jubiläumskonzert. Das Repertoire reicht von volkstümlicher Marsch- und Polkamusik, über Overtüren und Walzerklänge bis hin zu modernen Kompositionen.Aktive Musikerinnen & Musiker: 62- zweifacher Landesmeister Kärntens bei „Musik in Bewegung“ (2013 mit der Trachtenkapelle Ebene Reichenau gemeinsam)- Bundeswettbewerb „Musik in Bewegung“ 2016 in Bischofshofen/Salzburg (um 0,02 Punkte den 3. Platz versäumt)- tolle Auszeichnungen bei Konzertwertungsspielen

Jubiläumskonzert

Konzert:

Kapellmeister:

Karten

23. April 2017, 15 Uhr im Mehrzwecksaal der NMS NockbergeMichael Krampl und Michael Blasgesind bei allen Musikern erhältlich.