MIT VIDEO: Kräuterführung in der Naturgärtnerei Wedenig

04.05.2018, 06:30 Uhr

In der Naturgärtnerei Wedenig liegt heuer ein Schwerpunkt bei den Kräutern. Die Auswahl ist groß.

SONNRAIN (fri). Kräuter und ihre heilende Wirkung erleben gerade ein Revival. Auf die ständig steigende Nachfrage nach den grünen Helfern aus dem Garten hat Naturgärtner Michael Wedenig reagiert und das Kräuter-Sortiment großzügig erweitert.Im Rahmen des "Tages der offenen Gärtnerei" lud er zu einer Führung durch das Kräuterhaus mit Kräuterbäuerin Romana Seunig ein. Was kann Basilikum? Welche Inhaltsstoffe haben Lauchgewächse und wie wirken Ysop, Fenchel, Koriander, Liebstöckel und Co.?

Alte Überlieferungen



Zur Sache: Kräuter

Auf diese Fragen hatte die Kräuterbäuerin die passenden Antworten parat. "Viele diese Pflanzen sind schon seit Jahrhunderten als Gewürz- und Heilmittel bekannt. Dafür gibt es Überlieferungen", sagt Seunig. "Nach und nach hat auch die Wissenschaft nachgewiesen, dass sich bestimmte Inhaltsstoffe positiv auf die Gesundheit des Menschen auswirken."Rund 100 verschiedene Kräuter sind in der Naturgärtnerei Wedenig in Sonnrain zu finden. Viele davon haben Hobbygärtner bereits seit langer Zeit in ihren Gärten angepflanzt und ihre Wirkung erkannt. Andere hingegen erwachen langsam wieder aus ihrem "Dornröschenschlaf".