Motorradfahrer übersah Linksabbieger und kollidierte mit Transporter

11.09.2018, 06:37 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der B95: Motorradfahrer kollidierte nach Überholmanöver mit einem Transporter. Nach dem Sturz wurde er aus der Gurk geborgen.

WEISSENBACH. Am 10. September gegen 18.20 Uhr lenkte ein 28-jähriger Mann aus Gurk seinen Transporter mit Anhänger auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Weißenbach in Fahrtrichtung Feldkirchen. Hinter ihm fuhr ein 61-jähriger Mann aus Feldkirchen mit seinem PKW. Dahinter fuhr ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Motorrad.In Weißenbach, Gemeinde Gnesau, wollte der Lenker des Transporters mit seinem Fahrzeug nach links in die unbenannte Gemeindestraße einbiegen. Laut Auskunft des hinten nachfahrenden PKW-Lenkers hatte er auch rechtzeitig den Blinker gesetzt und das Tempo verringert.

In Gurk gestürzt

Genau in dem Moment als er nach links einbog, überholte der Motorradlenker die vor ihm fahrenden Fahrzeuge. Dabei stieß er mit seinem Motorrad gegen den Transporter. Das Motorrad touchierte den Bus vorne links bei der Stoßstange, kam links von der Straße ab, schlitterte über den Radweg und durchbrach in weiterer Folge einen Holzzaun. Danach stürzte er samt dem Motorrad über eine Böschung in die Gurk.Der PKW Lenker stoppte sofort seine Fahrt und eilte dem Unfalllenker hinterher. Er barg den Unfalllenker, welcher von der Strömung bereits zehn Meter abgetrieben wurde, aus dem Wasser. Nachkommende Verkehrsteilnehmer kamen ebenfalls zu Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.Der Motorradlenker erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des linken Oberschenkels samt Venendurchtrennung und wurde vom Notarzthubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.Im Einsatz stand die FF Gnesau mit drei Fahrzeugen und insgesamt 14 Mann sowie zwei Einsatzwägen des Roten Kreuzes samt Notarzt.