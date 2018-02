Zeichnungen wurden belohnt

16.02.2018, 06:40 Uhr

Erstklässler der Volksschulen Sirnitz und St. Urban erhielten Preise für ihre Kreativität.

Besuch am Bauernhof

SIRNITZ/ST. URBAN. Beim Aktionstag der Bäuerinnen und Bauern wurden erste Volksschulklassen im Bezirk besucht. Im Rahmen dieser Aktion konnten die Mädchen und Buben Zeichnungen zum Thema Bauernhof anfertigen und dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Schüler der VS Sirnitz und VS St. Urban wurden nun mit Preisen dafür ausgezeichnet.Die Taferlklassler der Volkschule Sirnitz erhielten von den Bildungsreferenten der Landwirtschaftskammer Kärnten – Monika Mitter und Erhard Kleindienst – Bauernbrot und Schulmilchprodukte. Gesponsert wurden diese von der Familie Unterberger aus Paternion.Die Volksschule St. Urban erhielt einen Gutschein von den Bildungsreferenten Erwin Scheiber und Edith Poßarnig für einen Besuch auf einem "Schule am Bauernhof-Betrieb" im Bezirk Feldkirchen. Damit der Besuch auch möglich ist, erklärte sich Bürgermeister Dietmar Rauter bereit, die Buskosten zu übernehmen. Anlässlich seines Besuches überraschte er die Kinder auch mit ein paar neuen Büchern für die Schulbibliothek.