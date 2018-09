Golf Team Feldkirchen: Neues Spiel mit "alten" Meistern

17.09.2018, 06:35 Uhr

Die Golf-Bezirksmeister ließen nichts anbrennen und verteidigten ihre Titel. 2019 gibt's neue Chancen.

Titel verteidigt

FELDKIRCHEN. Bereits zum 10. Mal fanden heuer die Feldkirchner Bezirksmeisterschaften in Bad Kleinkirchheim am Golfclub Kaiserburg statt.Das General Golf Team Feldkirchen durfte sich wieder über mehr als 100 Teilnehmer freuen.Freuen durften sich auch die Sieger: Bezirksmeisterin wurde, wie schon im vergangenen Jahr, Karin Schinegger und Gotthard Tialler konnte seinen Titel verteidigen und darf sich wieder Bezirksmeister nennen.Die Veranstalter bedanken sich bei allen Sponsoren, Gönnern und vor allem beim Wettergott: Sonnenschein den ganzen Tag! Alle Teilnehmer freuen sich schon auf 2019, wenn es wieder heißt „Schönes Spiel in Bad Kleinkirchheim“.