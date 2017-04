In St. Urban: Titelkampf der 2. Klasse D spitzt sich zu!

26.04.2017, 15:33 Uhr

St. Urban will aufsteigen. Im Spitzenspiel gegen Konkurrent Launsdorf (Sa., 16 Uhr) wird es ernst.

Torjäger wieder im Team

ST. URBAN (stp). Sie liegen punktegleich auf den ersten beiden Plätzen der 2. Klasse D: Der SV St. Urban und der SC Launsdorf kämpfen im Saisonfinish um den Aufstieg in die 1. Klasse. Am Samstag (16 Uhr) kommt es am Sportplatz in St. Urban zum großen Showdown zwischen den beiden Teams.Positiv für die Mannschaft von Alois Huber: Top-Torjäger Christopher Wadl kehrt zur Mannschaft zurück. Beim 6:2-Auswärtssieg gegen Kraig 1b stand er nicht im Kader. Dennoch muss der Trainer einige Ausfälle kompensieren. Mit Stefan Kraschl fällt der etatmäßige zweite Stürmer aufgrund einer Gelbsperre aus, auch Michael Wernig ist gesperrt. Die Angeschlagenen Patrick Fresenberger und Philipp Ebner komplettieren die Liste. "Wir werden schon eine Lösung finden", ist sich Coach Huber sicher. Vor allem der Ausfall von Innenverteidiger Wernig schmerzt. Er hätte den Launsdorfer Torjäger Alen Cirikovic aus dem Spiel nehmen sollen.

Defensive wird entscheiden

Abseits der Kaderprobleme liegt der Vorteil des SV St. Urban im direkten Duell laut Alois Huber sicher an der Heimstärke. "Es wird zudem wichtig das erste Tor zu erzielen. Die Mannschaft, der das gelingt, hat einen großen Vorteil", ist sich der Coach auch sicher, dass vor allem die Defensive entscheidend sein wird. Und das, obwohl die zwei offensivstärksten Teams der Liga aufeinandertreffen."Das taktische Ziel ist es, nicht zu verlieren. Egal wie es ausgeht: Das Spiel am Samstag wird sicher eine Vorentscheidung im Titelkampf", meint Huber. Würde Launsdorf gewinnen, hätte St. Urban zwar noch ein Spiel weniger, jedoch das schlechtere Torverhätnis. "Im Verein ist derzeit einiges in Bewegung. Nach dem Herbst habe ich meine persönlichen Ziele angepasst. Der Aufstieg ist jetzt sicher drin. Es wäre schön, das zu erreichen", meint Alois Huber.Das restliche Programm spricht für den Verein aus dem Bezirk Feldkirchen. Denn die stärkeren Gegner müssen alle auf den kleinen, unebenen Platz in St. Urban. Gegen die vermeintlich leichten Gegner spielt man auswärts.