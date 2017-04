Unternehmer sind Treiber & Motor

27.04.2017, 07:02 Uhr

Bezirksstellenobmann Christof Zechner spricht über die Feldkirchner Unternehmer als Treiber der Wirtschaft, die berühmte „Henne-Ei“-Frage und den mittelständischen Leistungsmotor.Die Botschaft ist ganz einfach: Was wäre der Tag der Arbeit denn ohne Arbeitgeber? Die Unternehmer schaffen die Grundlage für Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Die Unternehmer sind Betreiber und Motivator.Allein in der Region Feldkirchen schaffen rund 1.950 Unternehmer 10.000 Arbeitsplätze, welche folglich die Region weiterbringen. Denn, die Feldkirchner Unternehmer zeichnen sich immer wieder mit Innovationsgeist und besonderem Engagement aus.

Die Unternehmer sind vom „Tag der Arbeitgeber“ begeistert, denn es entspricht ihrem Selbstverständnis. Generell haben wir bei der Gesellschaft und somit auch bei den Verwaltungsorganisationen noch viel Arbeit vor uns. Wir möchten Bewusstsein für die ursächliche Rolle der Unternehmer schaffen. Ursächlich eben nicht nur für Arbeitsplätze in der Region, sondern auch für Einkommen und Wohlstand.Eben nicht. Hier gibt es nur eine richtige Reihenfolge: Zuerst gibt es einen Unternehmer, der einen Betrieb gründet. Damit schafft er zumindest schon einmal einen Arbeitsplatz – nämlich seinen eigenen. Erst danach folgen weitere und dann können die Unternehmer mit ihren Mitarbeitern den Betrieb erfolgreich entwickeln. Es gibt viele Beispiele, die belegen, dass daraus wahre Erfolgsgeschichten entstanden sind. Die ursprüngliche Rolle des Unternehmers findet in der öffentlichen Diskussion viel zu wenig statt.Meiner Meinung nach ist der Mittelstand der Leistungsmotor unseres Landes.Das merkt man auch in Feldkirchen. Ein starker Mittelstand schafft bei uns die Grundlagen für eine erfolgreiche Wirtschaft, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit. Es muss weiterhin zulässig sein, dass man sich mit seinem Beruf etwas erarbeiten und einen gewissen Wohlstand leisten kann – sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer.und Anregungen zum „Tag der Arbeitgeber“ finden Sie unter: tagderarbeitgeber.at