Original-Slavko-Avsenik-Melodien wurden beim Konzert in Thalgau vor begeisterten Gästen geboten.



THALGAU (schw). Die freundschaftliche Verbindung von Hias Pinwinkler zu Kurt und seinen Oberkrainern animierte zum Konzert "Goldene Oberkrainer-Klänge im Advent" in der vollen Aula der Volksschule Thalgau. "Wir haben uns auf die Melodien des verstorbenen Slavko Avsenik spezialisiert, der über 800 Kompositionen geschrieben hat. Er war ein außergewöhnlicher und bescheidener Mensch", so Kurt Humberger, der mit Sebastian Reiter (Trompete), Toni Ortner (Klarinette), Stephan Seifriedsberger (Akkordeon), Michael Reiter (Gitarre), Alois Nürnberger (Bass) sowie den Sängerinnen Gitti Schwödiauer und Veronika Zöttl ein außergewöhnliches Konzert spielte. Zu den bekanntesten Melodien zählten "Sterne der Heiligen Nacht", "Die Wunderglocke" sowie das "Hirtenlied", Die "Wigel-Wogel Polka" und "Es ist so schön ein Musikant zu sein". Durch das Programm führte mit Humor Gerhard "Da Reidi" Reitmaier.