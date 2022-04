Das Literatur-Frühstück in Henndorf stand im Zeichen eines Kunstraubs

HENNDORF. Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler gastierte für eine Lesung im Literaturhaus Henndorf und gewährte spannende und humorvolle Einblicke in ihre Kriminalromane. Im ersten Band ihrer Krimi-Reihe "Diva & Angelo" lernen sich Theresia und Vinzent in einer Bar in Innsbruck kennen und nehmen am "dies honorum" - dem Tag der Ehre - an der Universität Innsbruck teil. Als der Geehrte unter Schweißausbruch seine Rede beginnen will und leblos zusammenbricht, beginnen die beiden ihre Ermittlungen und geraten in einen Strudel merkwürdiger Ereignisse. Im zweiten Band "Der Zaubergarten" gehen sie der Spur einer Bande von Kunsträubern nach. Aufmerksam Zuhörer waren Literaturhaus-Obfrau Gabriele Dau, Stellvertreterin Elke Heselschwerdt, Regisseur Florian Eisner und Autorin Eva Maria Gintsberg.