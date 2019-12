Mit „Swinging Christmas“ wurde der Jahresausklang des SalzArt-Festivals schwungvoll begangen.

OBERNDORF/LAUFEN (schw). Unter dem Motto „Baby it`s cool outside“ ließ die Big-Band Leobendorf das heurige Jahr des SalzArt Festivals, das von Reinhold Wieser organisiert worden war, musikalisch ausklingen. Das Swing- und Jazzkonzert „Swinging Christmas“ animierte zahlreiche Besucher in der Laufener Salzachhalle zum Mitswingen bei Melodien wie „Big Spender“ und „The Lady is a Tramp“. Weihnachtliche Stimmung kam auf, als unter der Leitung von Bandleader Klaus Pöllmann Songs wie „Let it Snow“, „All I want for Christmas“ und „Felice Navidad“ erklangen. Als Solisten wirkten Manfred Kratochwill (Sopran-Saxophon) und Sängerin Elisabeth Birnbacher mit. Weihnachtlich-satirische Betrachtungen zum Schmunzeln gab Autorin Heidi Merkel zum Besten.