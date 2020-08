Neue Billa-Filiale in Wals-Siezenheim. Auf rund 500 m2 schafft der Nahversorger insgesamt 18 Arbeitsplätze und bietet "Click & Collect" für mehr Bequemlichkeit beim Lebensmitteleinkauf, mit 100 Prozent Frischfleisch aus Österreich, an.

WALS-SIEZENHEIM. Die Bewohner in Wals-Siezenheim haben nun einen neuen Nahversorger. Billa hat im Mundiglerweg 2 eine neue Filiale in modernem Design eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von rund 500 m2 wird den Kunden ein breites Sortiment mit frischen, saisonalen und regional produzierten Lebensmitteln geboten. Im Bezirk Salzburg Umgebung handelt es sich dabei um die 16. Billa Filiale. Insgesamt arbeiten in der neuen Filiale 18 Mitarbeiter.

Haso Besic, Marktmanager bei Billa in Wals dazu:



„Mein Team und ich sind mit Leidenschaft und ganz viel Aufmerksamkeit im Einsatz – für diese Filiale, für unsere Produkte und vor allem für unsere Kundinnen und Kunden, die uns gezeigt haben, wie wichtig wir für sie in schwierigen Zeiten sind und das nicht nur im Verkauf oder an der Kasse, sondern auch dann, wenn es um ein offenes Ohr ging. Zurück kam sehr viel Wertschätzung.“

„Seit 66 Jahren gehört Billa einfach zu Österreich dazu und ist hier tief verwurzelt. Unsere Rolle als Lebensmittel-Nahversorger bedeutet Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen, gerade jetzt. Österreich ist ein Land voller Leben und damit das so bleibt, wollen wir einen Beitrag leisten – einerseits indem wir regionale Produzenten unterstützen und andererseits unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beispielsweise durch flexible Arbeitszeiten eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Und das alles nachhaltig und spürbar für unsere Kundinnen und Kunden“, so Harald Mießner, Vorstand Billa Merkur Österreich.

"Click & Collect" Angebot

Die neue Billa Filiale in Wals-Siezenheim punktet laut den Betreibern durch gute Erreichbarkeit und durch die elektronische Preisauszeichnung, die den Kunden absolute Preissicherheit garantiert. Worauf sich Kunden an diesem Standort, laut den Betreibern, besonders freuen können, ist das "Click & Collect" Angebot, mit dem die Kunden beispielsweise online ihren Einkauf von zuhause oder dem Büro aus bestellen und später bequem abholen können – ohne mit dem Einkaufswagen durch die Filiale fahren oder sich an der Kasse anstellen zu müssen.

„Billa ist mehr als ein Supermarkt, Billa weiß, was die Menschen in Österreich bewegt und schafft Lösungen, indem wir ihnen das tägliche Leben erleichtern und das Einkaufserlebnis bei Billa spürbar angenehmer gestalten. Ein Beispiel dafür ist unser Service 'Click & Collect', das wir in unserer Filiale in Wals anbieten. So können die Menschen ganz flexibel zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Art einkaufen und haben so mehr Zeit für ihre Familie, für Freunde oder Freizeitaktivitäten“,

so Elke Wilgmann, Vorstand Billa Merkur Österreich.

Frischfleisch aus Österreich

In allen BILLA Filialen – und damit auch in der neuen Filiale in Wals – kommt das gesamte Frischfleisch- Sortiment zu 100 Prozent aus Österreich. „Wir bekennen uns zur österreichischen Landwirtschaft und setzen daher als Vorreiter im österreichischen Lebensmittelhandel ein klares Signal für den Wert dieses nach hohen Tierwohlstandards erzeugten und dadurch höherwertigen Qualitätsprodukts“, betont Harald Mießner.

