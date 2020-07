Einblicke in die neu umgebauten Räumlichkeiten gewährte das Team der Raiffeisenbank Bürmoos.

BÜRMOOS (schw). Knapp eineinhalb Jahre wurde die Raiffeisenbank im Ortszentrum von Bürmoos umgebaut. Viele Jahre wurden die Räumlichkeiten in den oberen Geschoßen nicht genützt. Zusätzlich zur Neugestaltung der Bankstelle entstanden im Haus zwölf neue Mietwohnungen, davon ein Penthouse. Insgesamt wurden in den Ausbau des gesamtes Hauses 3,8 Millionen Euro investiert. "Es freut uns sehr, dass davon Aufträge von 2,9 Millionen Euro an Firmen vergeben worden sind, die bei uns Kunden sind", so Direktor Nikolaus Fersterer, der mit Günther Wagneder die Geschäfte der Bank führt. Zur Führung durch die elegant gestalteten Räume begrüßten die Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Schäffer unter anderen Raiffeisen-Generaldirektor Heinz Konrad, Bürgermeister Fritz Kralik, AK-Präsident Peter Eder, die Bürgermeister Andrea Pabinger (Lamprechtshausen) und Franz Gangl (St. Georgen) sowie Künstlerin Christian Pott-Schlager, die für Kunstwerke im Bankbereich sorgte.