U20 Meisterschaft 19.12.2021

Wie auch schon bei der U16, fand gleich nach dem Lockdown die erste U20 Runde für uns in der Heimstätte BG Seekirchen statt. Unsere Gegnermannschaften waren der PSVBG Salzburg und SV KIA Schwarzach. Wegen den verschärften Corona-Maßnahmen waren leider keine Zuschauer zugelassen. Allerdings gab es einen Livestream.

Im ersten Spiel traten wir gegen den Tabellenführer PSVBG Salzburg an. Hochmotiviert und voller Siegeswillen gingen die Mädels im ersten Satz auf das Feld. Zurecht, der erste Satz ging sehr eindeutig mit einem 25:04 an uns. Auch der zweite Satz war schnell mit ebenfalls einem 25:04 vorüber. Aber zu früh gefreut. Im dritten Satz waren sich die Mädels zu sicher und wurden dadurch unkonzentriert. Und so kam es zu vielen Eigenfehlern. Der PSVBG hingegen kam immer besser ins Spiel. So kam es, dass dieser Satz an Spannung kaum zu überbieten war. Keiner der beiden Mannschaften konnte sich so richtig durchsetzen. Punkt um Punkt kämpften sie sich zum Satzsieg. Schlussendlich war das Glück auf unserer Seite und wir gewannen den Satz mit 28:26 und somit das Spiel. „Die ersten beiden Sätze waren zu einfach. Da kam dann leider ein wenig die Konzentration abhanden“, so der Trainer Thomas Pichler.

Das zweite Spiel gegen SV KIA Schwarzach begann, bedingt durch die lange Pause zwischen dem ersten und dritten Spiel, etwas steif und schleppend. Dennoch konnten wir auch dieses Spiel ohne größere Probleme mit einem 3:0 (25:15, 25:16, 25:14) gewinnen.

Auch die U20 verabschiedet sich mit zwei Siegen im Sack und einem zweiten Platz in der Tabelle in die wohlverdiente Weihnachtspause.