Die beiden Volleyballerinnen Leitner Salome/Garibovic Erna gewannen das ABV

Finale U 17 in Zell am See überlegen ohne Satzverlust Besonders punkten die

beiden Schülerinnen des SSM's mit taktischen und technischen ausgefeilten Spiel-

aktionen: Garibovic (PSV Salzburg) mit präzisen Angriffschlägen und Leitner

(UVV Seekirchen) mit engagierten Zuspiel und Service konnten weder von den

Tirolerinnen De Meersman/Nußbaumer (2. Platz) noch den Oberndorferinnnen

Auer/Mühlbacher (3. Platz) geschlagen werden.

Beide sind sich einig: "Wir haben noch nie zusammengespielt und es gab lustige

Spielzüge und kleine Missverständnisse, aber der Spaß und die coole Musik bei

schönen Sommerwetter steht ohnehin im Vordergrund"