VOICES UNLIMITED - „a cappella in performance“

Vokalmusik zum Schmunzeln, Zurücklehnen, Lachen und Staunen. Bekannte Hits in erfrischendem A-cappella-Gewand und vokale Leckerbissen zeigen die musikalische Vielfalt des Programms. Oft gehört, aber doch irgendwie anders? Die kurzweilige Conference ergänzt die Musik und kommentiert spontan die jeweilige Situation. Maßgeschneidert für den Moment bekommt jedes Stück seinen Platz zugewiesen. Frei nach dem Lied „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock...“ werden pointierte Showeinlagen, Choreografien und verrückte Accessoires auf der Bühne gekonnt in Szene gesetzt. Die Harmonien legen sich, mal rockig, mal funkig, dann wieder gefühlsbetont und ruhig über den Groove der Bass- und Rhythmuscombo. Die Stimmen verschmelzen und das Ensemble zeigt alle Facetten vokaler Klangfarben.

Eine gehörige Portion Selbstironie gepaart mit überbordendem Selbstbewusstsein; in Kombination mit virtuosem Gesang und feinstem Vokalklang ergibt das in Summe großartige Unterhaltung.



Eintritt:

€ 22,-/€ 20,-/€ 18,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 14,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis