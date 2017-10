Tricky Niki mit „Hypochondria“ in Hof

HOF. Der beliebte Unterhalter Tricky Niki kommt am Freitag, dem 10. Oktober (19:30 Uhr) mit seinem Programm „Hypochondria“ ins K.U.L.T. nach Hof bei Salzburg.Tricky Niki zählt seit Jahren zu den beliebtesten und gefragtesten Unterhaltern im gesamt-deutschsprachigen Raum. Die Einzigartigkeit seiner facettenreichen Show-Mix-Kombination aus interaktivem Entertainment, Comedy, Bauchreden und mehrfach preisgekrönter Zauberkunst, machen jeden seiner Bühnen-Auftritte - Abend für Abend, Show für Show - zu einem sehenswerten, höchst amüsanten Live-Erlebnis.Auch in Tricky Nikis drittem Solo-Programm, der neuen Show „Hypochondria – Alles wird (wieder) gut!“, trifft das charmante Multitalent neuerlich gezielt den Nerv der Zeit – und damit erneut punktgenau die Lachmuskeln des Publikums! Haben Sie also keine Angst, doch viel Vergnügen.

Alles wird (wieder) gut!

Kartenverkauf

Willkommen in Hypochondria, dem Land der Wahnvorstellungen, Zwänge und Lachattacken. Dort, wo man auch ohne grünen Daumen traumhafte Neurosen züchtet, das stille Örtchen der beste Platz für einen Shitstorm wäre - und auch ein Einweg-Handschuh keinen Ausweg darstellt. Da, wo schmutzige Gedanken immer noch sauber bleiben und man sich über den Sensenmann totlachen darf.Tickets bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com Vorverkauf-Preise: € 27,- / Senioren & Studenten € 20,- / Kinder bis 14 J. € 14,- (Abendkassa je + € 2,-)