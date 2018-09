Welttollwuttag am 28.September

23.09.2018, 13:01 Uhr



Welttollwuttag

„Auch wenn in Österreich derzeit keine unmittelbare Gefahr droht, so ist doch die Tollwut weltweit eine nach wie vor unterschätzte und tödliche Erkrankung von Mensch und Tier“, so Gernot Eibl. „Umso wichtiger sind Vorbeugungsmaßnahmen bzw. die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bei Reisen mit Hunden ins Ausland“, ergänzt Landesveterinärdirektor Dr. Josef Schöchl. Übereinstimmend warnen beide vor der Mitnahme von Hunden aus Tollwut-Gegenden. So kann falsch verstandene Tierliebe zur lebensbedrohlichen Falle werden.

Impfung

„Der beste Schutz unserer Haustiere ist die regelmäßige Impfung gegen Tollwut. Eine hohe Durchimpfungsrate unserer Hunde besitzt deshalb größte Bedeutung und sollte nicht vernachlässigt werden, da sie die einzigartige Möglichkeit bietet Mensch und Tier zu schützen. Ich rate deshalb den Hundebesitzern anlässlich des Welttollwuttages den Impfstatus ihres Hundes zu kontrollieren“, so Eibl abschließend.