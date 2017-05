SV Bürmoos, Sektion Fussball: Neuwahl des Vorstandes

12.05.2017, 13:41 Uhr

Die Sektion Fussball des SV Bürmoos hat vor kurzem ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abgehalten. Erfreulicherweise konnten zahlreiche Mitglieder begrüßt werden.



Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vizebürgermeister Fritz Kralik, der auch die Wahl leitete, bedankte sich vor allem für die Jugendarbeit, insgesamt werden beim SV Bürmoos 120 Jugendliche betreut, eine Tatsache, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.Präsident: Hans SauerObmann: Mag. Robert EckschlagerObmann-StV: Reinhard Wagner und Josef PinkKassier: Markus JudasKassier-StV: Andrea WestermayerSchriftführer: Reinhold UebelhörSchriftführer-StV: Oliver HauerSektionsleiter: Oliver HauerSektionsleiter-StV: Walter RaabJugendleitung: Martin Redl und Dieter Ramböck

Der neue Obmann,skizzierte in seiner Antrittsrede kurz die Ziele des SV Bürmoos, bei denen neben weiterhin gesunden Finanzen vor allem die Zusammensetzung der Mannschaft mit heimischen bzw. Spielern aus der unmittelbaren Region wesentlich sein werden. Der SV Bürmoos soll in der Salzburger Liga (immerhin die vierthöchste Spielklasse in Österreich) ein fixer Bestandteil werden.In diesem Jahr feiert die Sektion Fussball des SV Bürmoos ihr 90jähriges Jubiläum, das mit einem großen Fest für die ganze Bevölkerung am 23. September in der See Arena (offizieller Teil) und anschließend mit dem geselligen Teil im Gemeindesaal abgehalten wird. Im Vorfeld des Festes wird es im Gemeindeamt eine Ausstellung über 90 Jahre SV Bürmoos geben.