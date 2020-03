PREGARTEN, LINZ. Ein 28-jähriger Linzer und sein unglaubliches Abenteuer. Im Mai 2018 folgte Jürgen Priesner seinem Traum und startete eine Solo-Reise, die ihn von seiner Heimatstadt quer durch Zentralasien, in den Iran, nach Pakistan und Indien bis Nepal führte und ihn dabei weit über seine Komfortzone hinaus brachte. Immer mit dem Ziel vor Augen, die Welt zu entdecken, wie sie wirklich ist und sich selbst neuen Herausforderungen zu stellen. Nach 13 Monaten durch 23 Länder und mehr als 47.000 Kilometer auf seinem 20 Jahre alten Motorrad „Bonnie“ kehrte Priesner im Juni 2019 vollgepackt mit einzigartigen Erlebnissen nach Österreich zurück. Am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr, berichtet der Abenteurer im Rahmen einer Multimedia-Show in der Bruckmühle Pregarten.