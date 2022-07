TRAGWEIN. Mit einem Konzert des Trios "De Strawanza" wird am Samstag, 9. Juli, 18 Uhr, der Kultursommer auf der Burg Reichenstein eröffnet. Die Besucher dürfen sich auf Valse Musette, Tango und Swing freuen. Tags darauf, am Sonntag, 10. Juli, 17 Uhr, sind dann Hans Danner und Herwig Prorok ("H2") zu hören. Sie interpretieren unter anderem Songs von Bob Dylan und Cat Stevens. Am Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, steht eine Lesung von Klaus Wieser am Programm, die musikalisch umrahmt wird. Den Schlusspunkt setzt die Formation "Spielzeugs" mit einem Konzert am Freitag, 29. Juli, 17 Uhr. Begleitet wird der Kultursommer von einer Ausstellung unter dem Motto "Farbenklang". Diese wird am Samstag, 9. Juli, 16 Uhr, eröffnet.

