Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Freistadt ließ am 26. Dezember 2021, gegen 8.30 Uhr, ihre zwei Pferde vom Stall in eine angrenzende Koppel.



BEZIRK FREISTADT. Dabei schlug die Stute in der Koppel aus Übermut mit dem Hinterlauf aus und traf die Frau im Bauchbereich. Ihr Ehemann hörte ihre Hilferufe und brachte sie ins Haus, wo die Frau zusammenbrach. Die 55-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen.