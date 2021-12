Streit zwischen einem 72-Jährigen und einem 52-Jährigen in Hermagor am Christtag. Ein Verletzter.

HERMAGOR. Bereits am Samstag gegen 12:30 Uhr kam es auf einem öffentlichen Weg in Hermagor-Pressegger See zwischen einem 72-jährigen Spaziergänger und einem 52-jährigen Hundebesitzer, beide aus dem Bezirk Hermagor, aufgrund des freilaufenden Hundes des 52-jährigen zu einem Streitgespräch. Dabei wird der 52-jährige beschuldigt, den 72-jährigen bedroht zu haben, wodurch es in weiterer Folge zu gegenseitigen Tätlichkeiten kam. Der 72-jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Der 52-jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der BH Hermagor angezeigt.