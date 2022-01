Sara Schaar ist die neue Vorsitzende der Naturparke Weissensee und Dobratsch. Sie hat einiges geplant.

GAILTAL. Jedes Jahr wird der Vorsitz der Naturparke zwischen dem Land Kärnten und den Naturpark-Gemeinde gewechselt. Heuer übernimmt Landesrätin und Naturpark-Referentin Sara Schaar den Vorsitz im Naturpark Dobratsch von Villachs Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner sowie am Naturpark Weissensee von Franz Schier. Sara Schaar bedankt sich für die großen Anstrengungen ihrer Vorgänger. Die Schwerpunkt für 2022 sind schon festgelegt. Im Mittelpunkt soll die Umsetzung des „Naturpark Z – der Naturpark der Zukunft“ stehen. „2021 haben wir das Konzept ,Naturpark Z‘ als Planungsgrundlage für die Entwicklung der beiden Naturparke in den kommenden zehn bis 15 Jahren fertiggestellt. Drei große Themen stehen 2022 im Fokus: der Schutz der Natur- und Kulturlandschaft, der Bereich Bildung, Forschung und Schulen sowie Naturtourismus und die Partnerbetriebe“, verrät die neue Vorsitzende.

Naturschutz



Es stehen umfangreiche Waldprojekte in beiden Parken im Naturschutz-Bereich an. Am Weissensee sollen daher gemeinsam mit der Familie Knaller vom Gralhof ein klimafitter Wald und ein sogenannter „Naturwald“ entstehen. Die Lage dafür ist ideal, da bereits Wanderwege rund und durch den Wald führen. In dieses Projekt ist auch die Bezirksforstinspektion Spittal eingebunden. Im Naturpark Dobratsch werden in jeder Naturpark-Gemeinde Informationsabende zu Naturschutz-Maßnahmen im Wald stattfinden. Mit eingebunden dabei sind die Landwirtschaftskammer, der Bezirksforstinspektion Villach und BirdLife Kärnten. Waldgrundstücks auf der Dobratsch-Südwand durch die Arge NATURSCHUTZ gefördert. „Damit stellen wir sicher, dass die dort vorkommenden Schotter-, Fels- und Waldgebiete dauerhaft außer Nutzung gestellt werden und somit erhalten bleiben“, begründet Schaar den Ankauf.

Schulen und Kindergärten



Ein wichtiges Thema im Jahr 2022 ist auch die Kooperationen mit Schulen und Kindergärten. Die Interesse nach den Ranger-Programmen ist trotz den schwierigen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie sehr hoch. Schaar: „Das freut mich besonders, denn Kinder und Jugendliche sind jene, die den Naturpark-Gedanken in Zukunft weitertragen. In den beiden Naturparken werden pädagogische Programme neu aufgestellt, im Mittelpunkt stehen dabei das Thema Klimawandel und der Unterricht draußen.“

Barrierefreiheit



Heuer wird auch die Initiative „Naturerleben für ALLE“ weitergeführt. Barrierefreie Betriebe werden ausgezeichnet und im Naturpark Dobratsch wird bis zum Frühsommer der barrierefreie und spektakuläre „Sky Walk“ beim Parkplatz 6 der Villacher Alpenstraße umgesetzt. Im Naturpark Weißensee ist unter dem Motto „Spielplatz der Natur“ die Errichtung von naturpädagogischen Kinderspielplätzen geplant, abgerundet durch spezielle Ranger-Programme. „Ich freue mich auf ein spannendes Naturpark-Jahr, in dem natürlich auch der Ausbau der nachhaltigen Mobilität eine wichtige Rolle spielen wird“, schließt Schaar.