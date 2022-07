Mit einem zweitägigen Fussballcamp starteten die Kicker des USC Sparkasse Litschau in den Sommer. Samstagvormittag fand das Camp mit einem Training seinen Beginn, ehe man gemeinsam zu Mittag aß. Am Nachmittag spazierte man in das Strandbad und wurde von der Verweilzeit auf ein Eis eingeladen. Danach übte man sich beim Zirkusworkshop im Circusglück. Wieder zurück im Waldstadion gab es Abendessen und ließ den Tag mit einem Film unter Sternenhimmel ausklingen.

Gestärkt ging es am nächsten Tag nach dem Frühstück zum Waldlehrpfad mit. Den Ausklang fand das Camp mit Matches zwischen Eltern und Kinder sowie einem gemeinsamen Mittagessen.

Vielen Dank an alle Helfer sowie Sponsoren die alles möglich gemacht haben!