Kinder Keramik Kurs „Außerirdische“

Sa, 30.4.2022, 14.00-16.00 Uhr

Steig ein in die Weltraumrakete und bereise unbekannte Planeten. Wenn du von deiner Reise zurück kommst, kannst du die Aliens in Ton darstellen. Auch wir sind schon gespannt, was uns erwartet.

Nach circa zwei Wochen wirst du von uns angerufen, denn dann ist die Keramik gebrannt und abholbereit.

Kurs für Kinder ab 5 Jahren.

€ 17,- pro Kind, inkl. Materialien und Brennen (Geschwister erhalten einen Euro Ermäßigung).

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Komm gerne etwas früher und lass dich von den Kunstwerken inspirieren! www.daskunstmuseum.at

Anmeldung unter 02853 / 72 888 oder info@daskunstmuseum.at.

