Großmutters Wissen auf der Spur - gemütliche Wanderung durch die Natur

Bei dieser Wanderung erforschen wir jene Pflanzen, welche einst unsere Großmütter für ihre Hausmittel verwendeten. Wir starten beim Gemeinschaftsgarten, im idyllischen Amaliendorf, von wo aus wir uns unter der Leitung der Waldviertler Kräuterpädagogin und Autorin Eunike Grahofer auf die gemütliche Wanderung entlang der Wiesen, Felder und Wälder begeben. Gemeinsam reisen wir in jene Zeit zurück, als unsere Vorfahren ihre Zutaten für ihre Hausmittel aus der Natur nahmen, entdecken jene Pflanzen und die alten Rezepte. Welche Pflanzen wurden verwendet, wie erkennt man diese, welche volkskundlichen Hintergründe gibt es dazu, welche Inhaltsstoffen haben diese, wie wirken diese am Körper? Welche Verwendungen sind davon heute noch zeitgemäß? Bepackt mit einer Fülle an Ideen im Kopf und zahlreicher, geernteter Kräuter in unserem Kräuterkorb, gelangen wir zurück zum Gemeinschaftsgarten, wo daraus gemeinsam ein kräftigende Aufstrich, ein würziges Pesto und Wildkräuterchips zubereitet werden, welche beim gemütlichen Ausklang die Gaumen der Teilnehmer erfreuen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung Indoor statt.