Gmünder legen sich unter den Laser

20.09.2018, 08:00 Uhr

Tattoos weg, Haare weg und strahlen wie ein Hollywood-Star: Ein Gmünder Studio macht das möglich.

GMÜND. "Es fühlt sich an, als würde man ganz kurz auf die heiße Herdplatte ankommen, nicht schlimm", sagt Helga Hasenhofer, bevor es schnalzt und der nächste kleine Lichtblitz ihre Hand trifft. Sie ist gerade dabei, sich ein Tattoo weglasern zu lassen. Vor fünf Behandlungen zierte ihren Finger noch ein schwarzer Ring – die Farbe ist im Laufe der Jahre stark verlaufen – nun lässt sich das Tattoo nur mehr erahnen. Den Laser bedient Martin Dichler, Jürgen Mayer sorgt für die Kühlung.Mitte Dezember haben die beiden Diplomkrankenpfleger ihr Laserstudio "Skinfinity" in Gmünd eröffnet und seither viel gesehen. Geburtsdaten oder Namen und Initialen der ehemaligen großen Liebe sind die Klassiker unter den Tätowierungen, die plötzlich weg sollen. "Es gibt aber auch Kunden, die am Tag nach dem Stechen schon die Entfernung wollen, weil es ihnen doch nicht gefällt. Wir haben geglaubt, das ist eine einmalige Geschichte, aber das kommt wirklich öfter vor", erzählen die Laserschutzbeauftragten. Die Nachfrage ist groß. Vor allem da den Waldviertlern nun weite Wege erspart bleiben.

Haarentfernung ist im Trend

Ein Hauch von Hollywood

"Wir hätten geglaubt, dass das Hauptaugenmerk auf den Tattoos liegen wird, aber es entwickelt sich immer mehr in Richtung Haarentfernung", sagt Martin Dichler. Denn zusätzlich werden mit dem Laser auch noch Narben, Alters- und Pigmentflecken, Couperose und Besenreiser entfernt sowie Akne- und Schönheitsbehandlungen durchgeführt – und eben auch Haaren zu Leibe gerückt. "Im Vergleich zum Epilieren ist das ja ein Urlaub. Ich hab' das einmal ausprobiert, das hält ja keiner aus", lacht Jürgen Mayer. Zwar sprechen die Gründer damit gegen ihr eigenes Geschlecht, aber ihren subjektiven Eindrücken nach sind Frauen etwas schmerzresistenter als Männer. "Damit wir der Nachfrage gerecht werden können, haben wir ab nächstem Monat, wenn alles gut geht, einen zweiten Laser."Eine Behandlung, die für Hollywood-Stars wie Angelina Jolie längst unverzichtbar ist, hält jetzt auch in Gmünd Einzug. Dichler und Mayer gehören in Österreich zu den Ersten, die das "Hollywood-Carbon-Peeling" zur Hautverjüngung und -reinigung anbieten. Eine Carbon-Creme dringt tief in die Poren der Haut ein. Durch die Energie des Lasers werden die Nanoteilchen der Carbon-Creme in Milliardstelsekunden so stark erhitzt, dass sie platzen. Dadurch werden die abgestorbenen Hautzellen und auch der Talg entfernt. "Das macht fast ein bisserl süchtig." Vor allem diese Behandlung ist es, die auch Kunden aus der Ferne ins Waldviertel lockt. Doch auch die Waldviertler ziehen nach. Immer mehr Menschen aus der Region sind bereit, Geld zu investieren, um sich rundum wohl in ihrer Haut zu fühlen.