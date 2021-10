Der aktuelle Bond und weitere Highlights im Herbst sollen wieder mehr Menschen in die Kinos locken. Das Erlebnis Kino hat wie der neue Bond "keine Zeit zu sterben." Während des Lockdowns wurden die Standorte serviciert und viel in die Nachhaltigkeit der Star Movie Standorte investiert.

BEZIRKE. Insgesamt waren Kinos seit Beginn der Corona-Krise, mit einer kurzen Unterbrechung im Sommer 2020, für insgesamt 13 Monate geschlossen. Ein kompletter Umsatzausfall, der nach einem guten Kinojahr 2019 bitter war. Seit Juli 2021 sind unter Einhaltung der 3-G-Regel und Gästeregistrierung Kinobesuche wieder möglich. Laut Information der Star Movie Geschäftsführung funktioniert das sehr gut, wie sich gerade auch in den Bond-Wochen zeigt. Um über die Auswirkungen der Corona-Krise sprechen zu können, brauche es laut Klaus Obermayr ein ganzes Jahr ohne Lockdown.



„Der heurige Sommer war schon deutlich besser im Vergleich zum Vorjahr. Es geht wieder aufwärts. Aber ob wir wieder auf Vor-Krisen-Niveau kommen, kann man im Moment noch nicht sagen.“ Klaus Obermayr, Star Movie Geschäftsführer

In Peuerbach ist weiterhin Montag und Dienstag Ruhetag. Ziel ist die Rückkehr zum Sieben-Tage-Rhythmus. Wie schnell das gelingt, hängt von mehreren Faktoren – wie etwa der Personalfrage und Entwicklung der Besucherströme – ab. Kassenschlager wie der aktuelle Bond-Film unterstützen den Weg zurück. „Es kommen viele Besucher, die schon lange nicht mehr im Kino waren“, so Obermayr.

Filmstarts im Herbst



Wie bei Daniel Craigs letztem Abenteuer im Dienste ihrer Majestät verschob sich bei zahlreichen Filmen der Start. „In der ersten Lockdown-Phase waren viele Filme abgedreht. Da die Nachbearbeitung beziehungsweise Endfertigstellung nicht stattfinden konnte, kam es zu Verzögerungen“, so der Star Movie Geschäftsführer. „Nach tollen Blockbustern im Sommer und den aktuellen Bond-Wochen können sich die Besucher im Herbst auf weitere Highlights freuen. Etwa den Marvel-Actionfilm ‚Venom 2‘, der in Amerika gerade Rekordzahlen erreicht. Oder der neue Film von Til Schweiger über ‚Die Rettung der uns bekannten Welt‘, in dem bipolare Störungen bei Jugendlichen thematisiert werden. Auch der Film über den österreichischen Sporthelden Franz Klammer und ‚House of Gucci‘ mit Lady Gaga starten vor Weihnachten“, so Obermayr, aber „was schlussendlich ein Hit wird, entscheidet der Gast.“

Nachhaltiges Kinoerlebnis



Die lange Zeit des Lockdowns wurde zur Servicierung aller Standorte genutzt. Zudem wurde viel in nachhaltige Systeme investiert.



„50 Prozent des Jahresstrombedarfs aller sieben Standorte wird bereits über eigene Photovoltaik-Anlagen produziert. “ Klaus Obermayr

In Wels wird das komplette Dach zur Stromgewinnung durch eine Photovoltaik-Anlage genutzt. Geheizt wird mit Hackschnitzeln eines Landwirts aus Wallern. Für Peuerbach ist der Ausbau der bestehenden PV-Anlage für 2022 und der Einsatz von Biomasse aus der Region für die Wärmegewinnung geplant.

Sicheres Kinoerlebnis



Obwohl es nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist, bleibt weiterhin ein Platz zwischen den Besuchergruppen frei. Die Luft im Kinosaal wird bis zu vier Mal pro Stunde gegen Frischluft ausgetauscht. Mehr Informationen über die Maßnahmen, die für ein sicheres Kinoerlebnis sorgen, unter starmovie.at/sicheres Kino