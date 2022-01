Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte seinen Pkw am 15. Jänner 2022, gegen 13.10 Uhr, auf der L 517 Richtung Natternbach.



NEUKIRCHEN. Nach etwa zehnminütiger Fahrt bemerkte der Mann im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde plötzlich leichten Rauch, welcher durch die Lüftung in den Innenraum des Wagens gelangte. Der 21-Jährige hielt sofort an und stellte einen Brand im Motorraum fest. Er nahm sofort seine persönlichen Gegenstände aus dem Auto, nur wenige Minuten später stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden von den FF Neukirchen am Walde und Natternbach durchgeführt. Die L517 war bis 14.30 Uhr totalgesperrt.