Durch ein falsches Manöver bekam ein Hausboot am Samstag, 25. Juli Schlagseite und kippte um. Um 18.55 Uhr wurden mit der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Alkoven wurden entsprechend der Alarmpläne für den betreffenden Stauraum der Donau auch die Feuerwehren Aschach, Eferding, Pupping, Goldwörth, Höflein, Landshaag Ottensheim sowie die Wasserrettung über die Landeswarnzentrale alarmiert.

BEZIRKE EFERDING, URFAHR-UMGEBUNG. Von den alarmierten Feuerwehren fuhren mehrere Boote in Richtung der Unglücksstelle, etwa in Höhe der Kläranlage Pupping. Dabei war Vorsicht geboten, da einige Gegenstände des Hausbootes auf dem Wasser trieben. Wie sich herausstellen sollte, waren mehrere Personen auf dem erhöhten Deck eines Hausbootes auf der Donau unterwegs. Während das Boot trieb, lenkte dieses langsam ein. Der Steuermann wurde darauf aufmerksam und versuchte noch, entsprechend gegenzulenken, erwischte allerdings die falsche Richtung. Das Hausboot bekam daraufhin Schlagseite und stürzte um. Während zwei Personen das Boot unverletzt in Richtung Ufer verlassen konnten, blieben zwei Mann – ebenso unverletzt – auf dem Boot und begannen, Wasser abzuschöpfen. Nach der Abklärung, dass sich keine Personen in Gefahr befanden, wurde über die Vorgehensweise beraten. Zwei Feuerwehrboote sicherten währenddessen das havarierte Boot. Der Plan, das Hausboot mit mehreren Feuerwehrbooten ans Ufer zu ziehen und dort per Kran aufzurichten beziehungsweise anzuheben, erübrigte sich. Nachdem einige Gegenstände geborgen waren und die beiden Männer weiter Wasser aus dem Hausboot ausschöpften, begann sich das Hausboot wieder aufzurichten. Durch Unterstützung zweier Taucher der Feuerwehr Alkoven, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls an Bord befanden, stand es wieder komplett aufrecht im Wasser. Daraufhin wurde das Hausboot von einem Boot auf Zug in Richtung Ufer genommen, zwei weitere leisteten Schub. Für die knapp 30 beteiligten Kräfte der Feuerwehr Alkoven war der Einsatz per 21.20 Uhr abgeschlossen.