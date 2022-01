Rainbows-Gruppen kümmern sich auch in Grieskirchen um Kinder und Jugendliche, die unter der Trennung ihrer Eltern leiden.

GRIESKIRCHEN. Studien zeigen: Die Pandemie fordert Kinder und Jugendliche besonders. Kommt die Trennung oder Scheidung der Eltern dazu, verstärken sich die Belastungen, denen der Nachwuchs ohnehin ausgesetzt ist. Der Verein "Rainbows" setzt hier an und hilft betroffenen Kindern. „Kinder fühlen sich allein gelassen, wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation umgehen sollen. Sie brauchen nach der Trennung oder Scheidung besondere Aufmerksamkeit und jemanden, der für sie da ist“, weiß Rosina Schlager-Weidinger, Bereichsleiterin RAINBOWS-OÖ.

Austausch in der Gruppe

Wie Kinder mit dieser Situation umgehen, äußert sich ganz unterschiedlich. Während einige Kinder die Aufmerksamkeit etwa durch aggressives Verhalten deutlich einfordern, ziehen sich andere Kinder zurück – Depressionen können die Folge sein. Daher sei eine präventive Unterstützung besonders wichtig, glauben die Verantwortlichen von Rainbows.

Ab März bietet der Verein daher Gruppen in Grieskirchen an, in denen betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe bekommen. In diesen Kleingruppen finden sie Gleichaltrige, die sich in derselben Situation befinden und bei denen sie Verständnis und Gehör finden. Mit spielerischen und kreativen Methoden werden die wichtigsten Themen rund um die Trennung bearbeitet. In den begleitenden Elterngesprächen erfahren die Eltern, wie sie ihre Kinder in dieser herausfordernden Zeit unterstützen können.

Zur Sache

Die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder von vier bis zwölf Jahren und Youth-Gruppen für 13- bis 17-Jährige starten im März an mehreren Standorten, darunter in Grieskirchen. Anmeldungen erfolgen auf der Rainbows-Webseite.

Begleitungen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen sowie bei lebenslimitierender Erkrankung werden laufend angeboten. Elternberatungen, auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlicher Scheidung, finden an vielen Standorten und auch virtuell statt.