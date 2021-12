Ab dem Schuljahr 2022/23 bietet die Mittelschule Bad Schallerbach als einzige Schule Oberösterreichs die Schwerpunkte "Tourismus" und "Umwelt". Neben der theoretischen Wissensvermittlung steht die praktische Umsetzung durch Projekte mit Betrieben und anderen Schulen im Fokus.

BAD SCHALLERBACH. Die Mittelschule (NMS) Bad Schallerbach wird zur Mittelschule für Tourismus und Umwelt – eine in Oberösterreich einzigartige Schwerpunktsetzung. Diese spiegeln sich in neuen Wahlpflichtfächern sowie Projekten mit anderen Schulen und Betrieben wider.



"In allen Unterrichtsfächern werden nachhaltige und touristische Schwerpunkte gesetzt und Themen bearbeitet. Außerdem wird sich auch designtechnisch einiges verändern. Neue Farben, ein neues Logo, neue Druckwerke und eine neu gestaltete Homepage runden das Gesamtkonzept ab", so Schulleiter Fritz Eibl.

Neue Wahlpflichtfächer



Bereits mit dem Wintersemester 2021 wurden neue Wahlpflichtfächer umgesetzt. Seit diesem Schuljahr gibt es etwa das Wahlpflichtfach „Sprachen“ mit zusätzlichen Englisch- und Italienischeinheiten. "Gerade im Tourismus sind Fremdsprachenkenntnisse ein Muss und werden von heutigen Gastronomie- und Hotelleriebetrieben vorausgesetzt", so Eibl.

Das zweite Wahlpflichtfach ist eine Kombination aus kreativem Gestalten und Kochen. "Da Bad Schallerbach eine Gemeinde mit vielen gastronomischen Betrieben ist und unsere Schülerinnen und Schüler den Kochunterricht ab der zweiten Klasse lieben, stehen hier neben kreativen Einladungen, Plakaten und Tischdekorationen auch das Zubereiten von gesunden Gerichten im Zentrum. Damit sind die Schüler später sowohl für gastronomische oder kreative Lehrberufe, aber auch für weiterführende Schulen mit diesen Schwerpunkten, gut gerüstet", informiert der Schulleiter. Der Schwerpunkt des dritten Wahlpflichtfachs liegt sowohl im digitalen als auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Es wird geforscht, experimentiert und mit neuen Medien gestalterisch gearbeitet. Der Umweltbezug steht auf vielfältige Weise im Zentrum der Unterrichtssequenzen. Im Unterricht wird auch mit einem neuen 3-D-Drucker gearbeitet.

Praktische Umsetzung, Workshops und Kooperationen



Abgesehen von theoretischen Unterrichtsinhalten in den Bereichen Tourismus und Umwelt erhalten Schüler die Möglichkeit zur praktischen Umsetzung. Im Bereich Tourismus werden in Zusammenarbeit mit den Hotellerie- und Gastronomiebetrieben im Ort gemeinsame Projekte verwirklicht. Köche, Servier- und Restaurantfachkräfte, Barkeeper und viele weitere Berufssparten werden den Schülern in Workshops ihren Berufsalltag näher bringen. Ebenso ist eine Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen und Berufsschulen im Bereich Tourismus geplant. "Ich freue mich über die gesetzten Meilensteine der Schulentwicklung. Wir sehen uns als offene Schule, als Schule, die einerseits nach außen geht und als Schule, die immer wieder Personen in die Schule einlädt. So bereiten wir bestmöglich und lebensnah auf die Herausforderungen des Lebens vor", so Schulleiter Fritz Eibl.

Gestärkter Schulstandort



Bad Schallerbach als eine der Top-Tourismusgemeinden Oberösterreichs bietet mit seinen zahlreichen Tourismusbetrieben, allen voran mit der Eurotherme, aber auch mit den örtlichen Gesundheitseinrichtungen, perfekte Rahmenbedingungen für den Schwerpunkt „Tourismus“. "Umwelt- und Klimaschutz sind für mich zentrale Themen in der zukünftigen Weiterentwicklung Bad Schallerbachs. Hier ergeben sich mit der Schwerpunktsetzung 'Umwelt' zukünftig viele Verknüpfungspunkte zwischen den theoretischen Inputs der Mittelschule und der gelebten Praxis in der Gemeinde. Meine Unterstützung in allen Bereichen habe ich der Schulleitung bereits zugesagt. Gespräche mit den zuständigen Mitgliedern der Landesregierung laufen, damit wir auch das Schulgebäude den neuen Bedingungen entsprechend modern aufstellen können", begrüßt Markus Brandlmayr, Bürgermeister Bad Schallerbach, diesen Schritt. "Mit den neuen Schwerpunkten der Mittelschule wird die Gemeinde als Schulstandort gestärkt."