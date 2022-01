Thomas Altendorfer, Geschäftsführer der Ox-Gruppe, und Zweiradexperte Albert Schauer der Firma Daxl übergaben einen exklusiven Ox-Daxl-Roller an dessen Gewinner Michael Thallinger.

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Die Daxl- und Ox-Gruppen verbindet eine langjährige Partnerschaft und gemeinsame Werte wie Kundenorientierung, Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Handschlagqualität. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Fuhrpark der Ox-Gastrogruppe überwiegend vom Autohaus & Zweirad Daxl stammt. Aus der Partnerschaft heraus entstand vor Kurzem die Idee einer Kooperation, die ein Gewinnspiel beinhaltete. Bei diesem Gewinnspiel wurde ein exklusiver Roller – eine PCX125 – in einem eigenen Branding verlost. Michael Thallinger aus Weißkirchen an der Traun darf sich nun über den Gewinn freuen. Albert Schauer, erfolgreicher Honda-Zweiradverkäufer in der Daxl-Filiale in Ried/Tumeltsham, wünscht Thallinger "unvergessliche Ausfahrten mit dem gebrandeten Roller und einen perfekten Start ins neue Jahr 2022".