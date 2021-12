Mit dem neuen Schwerpunkt will die Mittelschule Bad Schallerbach die Schüler in das digitale Zeitalter führen.

BAD SCHALLERBACH. Seit dem Schuljahr 2021/22 gibt es für die ersten Klassen digitale Endgeräte in Form von i-Pads. Um die Schüler für die zukünftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt gut auszubilden, ist die Vermittlung von digitalen Kompetenzen wichtig. So lernen sie vernetztes digitales Arbeiten, Videokonferenzen, hilfreiche Learning-Apps und werden in weiterer Folge auch Präsentationen und Bewerbungsschreiben verfassen. Im Rahmen der digitalen Grundbildung erlernen die Schüler von Anfang an das 10-Finger-System. Neben dem Informatikunterricht können sie auch zusätzlich den ECDL-Computerführerschein machen, den sie bei späteren Bewerbungen vorweisen können.