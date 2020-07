Händchen für Florales: Die Stadtgemeinde Grieskirchen ruft zur Blumenschmuckaktion auf.



GRIESKIRCHEN. Es blüht, es blüht, es blüht: Viele Bereiche der Stadtgemeinde wurden wieder liebevoll mit Blumen und Sträucher geschmückt. Dadurch erfährt das Ortsbild jährlich zum Sommerbeginn nicht nur eine optische Aufwertung sondern lädt ebenso zum gemütlichen Verweilen und Flanieren ein. Es ist bereits Tradition, besonders schöner Blumenschmuck außerhalb der öffentlichen Plätze von der Gemeinde prämiert wird. Ein Komitee bewertet jährlich die am schönsten mit Floralem gestalteten Gärten, Terrassen, Balkone und Bauernhäuser.

Heuer ist aufgrund der Corona-Pandemie – wie in vielen Bereichen – alles anders, und die übliche Bewertungsfahrt kann nicht stattfinden.

Kreativität im Fokus

Eine Alternative hat sich die Stadtgemeinde Grieskirchen aber einfallen lassen: Unter dem Motto "Wer hat einen grünen Daumen" ruft sie dieses Mal zur Blumenschmuckaktion auf. Mitmachen kann jeder Grieskirchner, auch wenn er keinen Garten oder Balkon hat, wie Stadtmarketingleiterin Lili Brauneis erklärt: "Bei der diesjährigen Blumenschmuckaktion steht vor allem Kreativität im Vordergrund. Man kann auch ein Bild eines netten Blumenarrangements auf seinem Wohnzimmertisch fotografieren und einsenden."

Preise locken

Mitmachen können alle Bewohner in der Stadtgemeinde Grieskirchen: Einfach Foto ihrer geschmückten Gärten, Balkone, Terassen und Blumen per Email an nicole.scharinger@grieskirchen.at schicken. Teilnehmer werden auch belohnt mit Lagerhaus-Grieskirchen-Gutscheine: Der erste Platz erhält einen 150-Euro-Gutschein, zweiter Platz 100-Euro-Gutschein, dritter Platz 50-Euro-Gutschein.