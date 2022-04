GALLSPACH. Über 70 Personen folgten der Einladung des Umwelt- und Integrationsausschusses der Marktgemeinde zur Flurreinigung in Gallspach – und das dem an diesem Tag vorherrschenden "Aprilwetter" zum Trotz. Unterstützung erhielten die Müllsammlerinnen und -sammler von ukrainischen Frauen, die in Gallspach Unterkunft gefunden haben.

