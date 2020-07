In Oberösterreich sind die Sommerferien angebrochen. Entsprechend bieten die Verantwortlichen der Gemeinde Alkoven zahlreiche Aktivitäten für Kinder an.

ALKOVEN. Darunter ist zum Beispiel der Programmpunkt "Der See ruft!" am Donnerstag, 30. Juli. Von 9 bis 12 können die Kinder am Jetlake-Gelände in Feldkirchen an der Donau zahlreiche Wassersportarten ausprobieren. Ein Mindestalter gibt es nicht. Die einzige Voraussetzung ist eine Körpergröße von 1,20 Metern. Die Kosten betragen 15 Euro pro Teilnehmer.

Für Montag, 27. Juli, ist von 13 bis 18 Uhr eine Kanufahrt mit BürgermeisterGabriel Schuhmann für Kinder ab 10 Jahren geplant. Als Treffpunkt wurde die Innbachstraße 13 in Alkoven gewählt. Die Kosten betragen 5 Euro. Mitzubringen sind wassertaugliche Schuhe, Badebekleidung, Sonnen- sowie Insektenschutz.

Am Mittwoch, 29. Juli, bekommen Kinder von 7 bis 12 Jahren die Möglichkeit, an den Radkovsky-Teichen Fischen zu gehen. Dieser Programmpunkt wird von den Verantwortlichen des Fischerclubs Petrijünger von 14 bis 18 Uhr veranstaltet. Falls vorhanden, ist eine eigene Ausrüstung mitzubringen.

Persönliche Anmeldung



Um eine persönliche Anmeldung in der Bürgerservicestelle im Gemeindeamt wird ersucht. Zugleich ist der jeweilige Kostenbeitrag zu bezahlen. Telefonische Anmeldungen werden nicht entgegengenommen. Die Servicestelle ist montags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

sowie dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Absagen sind bis drei Tage vor Veranstaltungsbeginn unter 07274 / 8000-15 möglich. Der bereits bezahlte Kostenbeitrag wird zurückerstattet. Nähere Informationen und weitere Programmpunkte finden Interessierte hier.