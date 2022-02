Viele Eltern und Jugendliche nutzten am 28. Jänner 2022 die Gelegenheit, sich im Rahmen eines virtuellen Tages der offenen Tür einen Überblick über die HTL Grieskirchen zu verschaffen.

Um die Fachrichtung Medizininformatik besser kennen zu lernen, laden wir interessierte Schülerinnen und Schüler sehr herzlich ein, an unserem Medizin-Informatik-Workshop am 16. Februar 2022 teilzunehmen.

Darüber hinaus gibt es noch Schnuppergelegenheiten (Medizininformatik und Informatik) in Präsenz.

Wir ersuchen Sie, sich für diese Veranstaltungen anzumelden. Termine und Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.htl-grieskirchen.at)