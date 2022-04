Nicht nur die Kapelle, sondern auch das Wetter schien sich an den „Ersatztermin“ für das Jubiläumskonzert der MMK Gallspach anzupassen. Geplant wäre dieses nämlich am 1. Jänner gewesen.

Angesichts der pandemischen Umstände wurde das Konzert, dessen Programm Kapellmeisterin Johanna Heltschl aus den Musikwünschen der Orchestermitglieder zusammenstellt, am Samstag, 2. April abgehalten.



Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Solist Christoph Wiesner, welcher dem Publikum „vor Ohren führte“, wie verträumt eine Tuba klingen kann. Das von ihm ausgewählte Stück „Once Upon A Time“ von Steven Verhelst wurde eigens für diesen Auftritt für Blasorchester arrangiert. Die Uraufführung der Adaption Peter Kusens wurde finanziert durch die Sparkasse Oberösterreich – Filiale Gallspach. Vielen Dank an dieser Stelle für die finanzielle Unterstützung.