Michael Jarolim ist mit seinem Patent für das Verfahren zur Herstellung von Nanozellulose im Finale für den Staatspreis „Patent 2020“ in der Kategorie "Humanity" nominiert.

GASPOLTSHOFEN. Der Staatspreis „Patent“ rückt besonders innovative Leistungen ins Scheinwerferlicht. Es ist die höchste staatliche Auszeichnung für Erfindungen und wird heuer am 9. November zum dritten Mal vergeben. Jarolim, der seit einigen Jahren in Gaspoltshofen verheiratet ist, ist es mit seiner Erfindung gelungen, Nanozellulose einfach, günstig und energiesparend herzustellen. "Das ist nicht nur für die Papierindustrie interessant, sondern kann auch für Kosmetik, Lebensmittel und bei Medizinprodukten zum Einsatz kommen. Es kann beispielsweise auch Plastik in der Lebensmittelverpackung ersetzen“, so der Papier- und Zellstofftechniker. Nanozellulose ist nachhaltig und zu 100 Prozent ein Naturprodukt. „Es ist biologisch abbaubar und für Fauna und Flora ungiftig“, hebt der Erfinder hervor. Jarolim hat 2016 zur Umsetzung seiner Ideen die „Jarolim Fasertechnik“ in Gaspoltshofen gegründet. Die Erteilung mehrerer Patente bestätigen den gebürtigen Salzburger in seinem eingeschlagenen Weg. „Diese Nominierung für den Staatspreis ‚Patent 2020‘ ist eine tolle Bestätigung für meine Arbeit“, so Jarolim stolz.