Jumbo Run Assista

Am Samstag 20. Mai ist es wieder so weit. Jumbo Run 2017 bei Assista!

Mit Spannung und großer Vorfreude hoffen an die 60 BewohnerInnen der Einrichtung Assista auf ein zahlreiches Erscheinen der Beiwagengespanne, Trials und Oldtimerfahrzeuge, um sich wie jedes Jahr auf der Route durch die wunderschöne Landschaft des Hausrucks, den Wind um die Ohren sausen zu lassen.

Für viele Beiwagengespann FahrerInnen ist Jumbo-Run seit 18 Jahren zu einem Fixtermin geworden. Die Begeisterung der mitfahrenden Menschen mit Beeinträchtigung ist ihre Motivation.

Was in einem fröhlich entspannten Tag enden soll, bedarf einiges an Vorbereitung, guter Organisation und finanzieller Unterstützung.

Seit einigen Jahren werden von den Damen der Pfarre Eberschwang alle an der Ausfahrt beteiligten Personen bei einem kurzen Zwischenstopp auf Kaffee und Kuchen eingeladen.

Jumbo Run ist ein Beweis dafür, was alles möglich ist, wenn Menschen zusammenhelfen. Dafür bedankt sich Assista bei allen unterstützenden Personen sehr herzlich!